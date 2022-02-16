Консультации психиатра могут включить в программу диспансеризации после COVID-19

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В России хотят включить консультации психиатра в перечень бесплатных услуг в рамках углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусной инфекцией. Это необходимо для того, чтобы предотвратить развитие депрессии и потери памяти. Об этом рассказала глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Отмечается, что данная возможность будет рассмотрела сенаторами совместно с Минздравом Российской Федерации.

— Вместе с министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту, — объяснила Святенко в беседе с ТАСС.

Потеря памяти и депрессия являются распространенными жалобами у переболевших коронавирусной инфекцией, добавила специалист.

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В начале февраля медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов рассказал «Вечерней Москве» о пользе постковидной реабилитации.