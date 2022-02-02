Михаил Данилов: 70 процентов переболевших людей нуждаются в постковидной медицинской реабилитации

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Постковидная реабилитация поможет избежать повторного заражения, рассказал «Вечерней Москве» медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов.

— Михаил Валентинович, какие именно процедуры сейчас применяются для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус?

— Это физиотерапия, дыхательная гимнастика, лечебная физкультура, ингаляции, барокамеры. Основная цель реабилитации — максимально восстановить легочное и тканевое дыхание, а также циркуляцию и кровоток. Оптимально нужно делать эти процедуры минимум 2–3 недели. Дольше — только если COVID-19 протекал в тяжелой форме.

— Где в Москве можно пройти качественную постковидную реабилитацию?

— Наиболее полные программы предлагают санатории. Так сложилось исторически: программы восстановления после вирусных заболеваний были всегда хорошо сформированы в нашей стране. Кроме санаториев, можно проходить курс восстановления в амбулаторных клиниках.

— Почему важно пройти реабилитацию и не пренебрегать этим, особенно если болезнь прошла в тяжелой форме?

— Реабилитологи Минздрава говорят, что не менее 70 процентов переболевших людей нуждаются в постковидной медицинской реабилитации. Дело в том, что даже если человек выздоровел, это не значит, что все его органы тоже восстановились. У людей, переболевших коронавирусом, начинаются проблемы с кровообразованием, тканевым кровотоком. В дальнейшем это может сильно повлиять на здоровье.

А когда коронавирус протекает в средней и тяжелой форме, он затрагивает большое количество органов. Поэтому после болезни лучше уделить немного времени себе. В Москве есть замечательная программа расширенной диспансеризации. Это комплексное обследование позволяет выявить скрытые проблемы. Я бы рекомендовал пройти ее каждому, кто переболел коронавирусом.

— Как поменялся постковидный синдром с начала пандемии? Появились ли новые методы реабилитации из-за новых штаммов?

— В реабилитации стали чаще применять ксеноно- и гипокситерапию, потому что появляется новое оборудование. Но говорить о том, что постковидный синдром меняется, некорректно. Мы видим, что все люди болеют по-разному. Поэтому и синдром у всех проявляется тоже по-разному. И не всегда он зависит от тяжести болезни. Просто у тех, кто болел тяжелее, лежал на ИВЛ, больше вероятности иметь сильные симптомы постковидного синдрома. Но статистически всех обобщать неверно. Медицинский подход — работать с каждым пациентом индивидуально.

— Чем отличаются постковидные синдромы, вызванные разными штаммами коронавируса? Например, нужна ли особая реабилитация после «омикрона»?

— Даже если к «омикрону» после болезни у человека выработался иммунитет, в общем состоянии организма могут быть проблемы. Поэтому и важно пройти реабилитацию, каким бы штаммом человек ни переболел. Но можно сказать, что новые разновидности COVID-19 не приносят новые, из ряда вон выходящие симптомы постковидного синдрома.

ДОСЬЕ

Михаил Данилов родился в 1976 году в Ярославле. Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию. Специальности — организация здравоохранения и общественное здоровье, неврология, мануальная терапия. Позже окончил Финансовый университет при правительстве РФ. Имеет 15-летний стаж работы в сфере курортной медицины. Прошел путь от практикующего врача до руководителя медицинской службы крупной российской сети здравниц.