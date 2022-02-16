Автоэксперт назвал опасную ошибку при проезде «лежачего полицейского»

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Перед «лежачим полицейским» нельзя тормозить слишком резко: это может привести к ДТП. Выбирая скорость для проезда «лежачего полицейского», водитель должен исходить из особенностей подвески своего автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.

Специалист отметил, что неправильная манера проезда искусственных неровностей может стать причиной столкновения.

— Многие подъезжают к «лежачему полицейскому» и перед ним дотормаживают, практически останавливаясь. Я видел очень много случаев, когда это заканчивается аварией: водитель не ожидает, что впереди едущий будет тормозить практически до нуля, и врезается в него, — рассказал эксперт.

По словам Сачкова, при слишком быстром проезде «лежачего полицейского» возникает ударная нагрузка, которая не очень полезна для машины. Если, наоборот, пересекать его медленно, подвеска сработает на достаточно короткий ход. Это тоже не очень хорошо — лучше ее «размять», уверен эксперт.

Оптимальная скорость проезда «лежачего полицейского» зависит от конкретного автомобиля, подчеркнул специалист.

— Все это определяется исключительно по опыту и комфорту. Подвески разные, есть более мягкие и более жесткие. Если у вас подвеска жесткая, вам просто будет некомфортно проехать на высокой скорости. Если она короткоходная и вы проедете быстро, у вас ее пробьет, будет неприятный звук. Универсального рецепта нет — для какого-то автомобиля даже 30 километров в час будет мало, — рассказал Сачков.

Как заметил специалист, проезжать искусственную неровность можно, несильно нажимая на газ. При нажатии на тормоз вес автомобиля дополнительно смещается, передняя часть становится тяжелее, что можно компенсировать педалью газа, заключил эксперт.