Уровень безработицы в столице снизился в семь раз

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В столице с начала 2020 года уровень безработицы снизился в семь раз. За этот период нашли новую работу около 300 тысяч горожан, рассказала в среду, 16 февраля, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Мы наблюдаем высокую эффективность службы занятости в трудоустройстве соискателей — свыше 50 процентов из числа обратившихся к нам находят работу. С начала 2020 года при поддержке «Моей работы» около 300 тысяч горожан успешно трудоустроились. Мы смело можем говорить, что рынок труда окончательно адаптировался к нынешним реалиям и практически вернулся к допандемийным показателям, — сообщила она.

Уровень безработицы продолжает снижаться. На текущий момент он оставляет 0,44 процента — минимальное значение за два последних года. Этого удалось добиться благодаря слаженному взаимодействию работодателей с центрами подбора персонала, высокому профессионализму карьерных консультантов и проведению постоянных отборов кандидатов, передает официальный сайт мэра Москвы.

— По итогам января на рынке труда сохраняется умеренный уровень напряженности: по данным HeadHunter, на одну вакансию приходится в среднем пять резюме, при том что в начале прошлого года соотношение было 8,1. Сейчас мы видим высокий спрос на специалистов в таких секторах, как торговля, ИТ и телекоммуникации: там на одну вакансию претендуют в среднем меньше двух человек. В медицине и фармацевтике на одну ставку приходится около трех соискателей, — отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

До этого сообщалось, что самые доходные профессии, по мнению россиян, у политиков, программистов и бизнесменов. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Так, например, каждый пятый участник (19 процентов от всех опрошенных) исследования считает, что больше всего денег получают политики.