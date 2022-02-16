Рекордное число москвичей стали донорами крови в 2021 году

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В столице за 2021 год сдали кровь более 105 тысяч раз, что на 23 процента больше, чем годом ранее. Об этом в среду, 16 февраля, сообщила главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова.

— Благодаря активности москвичей всего за год в столице стало на 23 процента больше доноров: более 105 тысяч человек сдали кровь и ее компоненты в 2021 году. Вместе с количеством доноров растет и вовлеченность в донорское движение: за год совершено более 230 тысяч донаций, — рассказала она.

Более шести тысяч человек сдали только тромбоциты — фрагменты крови, которые необходимы для ее свертываемости. Они жизненно необходимы детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, отметила руководитель городского центра детской трансфузиологии Морозовской детской больницы Дана Павлова. Их невозможно заменить. Кроме того, тромбоциты хранятся очень недолго. Поэтому приток доноров должен быть регулярным, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в городе можно сдать плазму с антителами к COVID-19. Выплата за одну донацию составляет 10 тысяч рублей. Система донорства в городе регулярно совершенствуется: открываются новые центры, в уже существующие поставляется современное оборудование.

В Москве в 2020 году донорами крови стали более 85 тысяч человек. Об этом рассказала главный врач Центра крови имени О. К. Гаврилова Ольга Майорова. Она подчеркнула, что каждый год в службе крови Департамента здравоохранения Москвы предоставляют более 160 тысяч литров цельной крови. А ежедневно в медицинские учреждения столицы отдают по 200 литров крови. По статистическим данным, в столице врачи переливают донорскую кровь реципиенту каждые пять минут.

Какие вопросы задают о донорстве плазмы на горячей линии — в материале «Вечерней Москвы».