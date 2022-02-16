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В Швеции оценили боевую готовность российской армии

Полина Долганова

Общество
В Швеции оценили боевую готовность российской армии
Фото: Минобороны РФ

Россия располагает самыми мощными в Европе военными активами. Об этом пишет шведское издание Svenska Dagbladet.

— Сейчас она в самой высокой за многие десятилетия боеготовности — как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала, — говорится в материале.

По данным шведских журналистов, в настоящее время Россия обладает самой функциональной армией, которая может проводить операции далеко от собственных пунктов дислокации.

Кроме того, в РФ производятся не только авианосцы, но и современное вооружение: противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.

Страна также планирует развивать сотрудничество с КНР, чтобы проводить совместные учения и создавать новое оружие.

Соединенные Штаты в свою очередь уже много лет не уделяют внимания модернизации своих мощностей, подытожили в статье.

Российские войска будут отведены от границ Украины в места постоянной дислокации, как только закончат учения. Об этом 15 февраля заявили в Минобороны РФ. Ранее стягивание войск к границе стало поводом для спекуляций: западные СМИ называли 16 февраля днем «вторжения» России на Украину. Эксперты, журналисты и читатели «Вечерней Москвы» выясняли, кому выгодно нагнетание «военной истерии».

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