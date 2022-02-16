Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов сообщил, что резидентами технополиса «Москва» за 2021 год стали 15 компаний

Михаил Алимов

Город
Ефимов сообщил, что резидентами технополиса «Москва» за 2021 год стали 15 компаний
Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

В столице за 2021 год статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили 15 высокотехнологичных компаний. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 10 лет они вложат в производство 6,6 миллиарда рублей и создадут в городе 1,5 тысячи рабочих мест.

— Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории технополиса более 9,1 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Среди компаний производители медицинских изделий, высокоточного оборудования, IT-решений и многие другие.

— Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке «Алабушево», остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, технополис привлекает компании развитой инфраструктурой, комфортным ведением бизнеса и налоговыми льготами. С их помощью резиденты сэкономили уже более 3,4 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что территорию ОЭЗ «Технополис «Москва» расширят. В нее войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Правительство города выделит на приобретение прав аренды 615,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Читайте также:
Владимир Ефимов Москва технополис «Москва»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте