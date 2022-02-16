Ефимов сообщил, что резидентами технополиса «Москва» за 2021 год стали 15 компаний

Фото: Яков Антипенко / ОЭЗ «Технополис Москва»

В столице за 2021 год статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» получили 15 высокотехнологичных компаний. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за 10 лет они вложат в производство 6,6 миллиарда рублей и создадут в городе 1,5 тысячи рабочих мест.

— Заявленный объем инвестиций новых резидентов превышает 15,7 миллиарда рублей. Компании уже приступили к реализации инвестиционных проектов и вложили в создание и развитие своих производств на территории технополиса более 9,1 миллиарда рублей, — рассказал Ефимов.

Среди компаний производители медицинских изделий, высокоточного оборудования, IT-решений и многие другие.

— Пять предприятий размещают свои мощности на зеленоградской площадке «Алабушево», остальные выбрали локализацию в Печатниках. Общая площадь занимаемой территории составляет 76 тысяч квадратных метров, — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Как рассказал генеральный директор ОЭЗ Геннадий Дегтев, технополис привлекает компании развитой инфраструктурой, комфортным ведением бизнеса и налоговыми льготами. С их помощью резиденты сэкономили уже более 3,4 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сообщалось, что территорию ОЭЗ «Технополис «Москва» расширят. В нее войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Правительство города выделит на приобретение прав аренды 615,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.