Часть промзоны «Южный порт» войдет в состав технополиса «Москва»

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Россия, Москва, Южнопортовая улица Карта всех событий

Территорию особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» расширят. В нее войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Правительство города выделит на приобретение прав аренды 615,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Уточняется, что земельные участки для расширения ОЭЗ расположены в районе пересечения Южнопортовой улицы и 3-го Угрешского проездов.

Промышленная зона «Южный порт» на данный момент реорганизуется. Общий объем частных инвестиций в расширение достиг 3,7 миллиарда рублей, что позволит застройщику создать 1,8 тысячи рабочих мест, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что студенты Московского государственного образовательного комплекса (МГОК), кафедра которого расположена на территории технополиса «Москва», с 2022 года будут проходить обучение с использованием технологий виртуальной реальности. Технологии виртуальной реальности помогут учащимся освоить такие профессии, как токарь и биоинженер.

Ранее заместитель главы столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что резидент ОЭЗ технополис «Москва» начнет производить медицинские изделия для нужд хирургии и артрологии.