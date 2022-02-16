«Наличные полностью исчезнут»: зачем нам нужен цифровой рубль

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Появление цифрового рубля в России позволит полностью отказаться от наличных: их заменит специальный электронный кошелек, который не будет привязан к конкретному банку. Кроме того, незаконные операции с использованием цифрового рубля будет проще выявлять. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

По его словам, с появлением цифрового рубля полностью исчезнут наличные деньги.

— Смысл цифрового рубля в том, что у человека вообще не будет обычного кошелька, а только электронный кошелек, с которого можно оплачивать все что угодно. С этой точки зрения цель цифрового рубля проста: упростить работу людей, убрать затраты на печатание денег, — рассказал собеседник «ВМ».

Специалист отметил одно из главных отличий цифрового рубля: деньги в таком случае хранятся не в конкретном банке, а в цифровом кошельке, пользоваться ими можно будет из любого банка. При этом появление цифрового рубля не приведет к отказу от привычных банковских счетов, уверен экономист.

— Скажем, если у человека зарплата в одном конкретном банке, то она привязана к нему. Допустим, если он хочет расплатиться в магазине, в этом случае идет перечисление со счета этого банка на счет магазина. А здесь идея в том, что цифровой кошелек будет сам по себе и не будет привязан ни к какому банку. Но банковские счета это никак не затронет, они останутся, — рассказал Кульбака.

Отчасти идея цифрового рубля состоит в усилении контроля над средствами граждан, подчеркнул экономист. Появление цифрового рубля позволит чаще выявлять незаконные финансовые потоки, предположил собеседник «ВМ».

При этом степень защищенности цифрового рубля пока неизвестна, отметил экономист.

— Все упирается в надежность кошелька. Теоретически она должна быть высокой, но на практике мы увидим, когда это все начнет работать. Пока не появились эти кошельки в массовом порядке, мы не можем ничего сказать, — рассказал Кульбака.

Когда именно цифровой рубль получит распространение, будет зависеть от результатов тестирования, отметил собеседник «ВМ».

Появление цифрового рубля не скажется на инфляции, отметил эксперт: вводиться он будет крайне медленно и аккуратно.

— Его влияние на инфляцию маловероятно. Тем более что у нас большую часть денег составляют безналичные деньги на банковских счетах. На один наличный рубль — несколько безналичных. Это коснется только наличных рублей, которые и так составляют небольшую часть денежной массы, — заключил специалист.

В России началось тестирование платформы цифрового рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка во вторник, 15 февраля.

— Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков, — говорится в сообщении.