ЦБ объявил о начале тестирования платформы цифрового рубля

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Тестирование платформы цифрового рубля стартовало в России. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ во вторник, 15 февраля.

— Создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы выразили желание 12 банков, — говорится в сообщении.

Три кредитных организации уже подключились к платформе, а две успешно провели полный цикл операций с использованием мобильных приложений, уточнили в регуляторе. Клиентам удалось открыть цифровые кошельки, а также обменять безналичные рубли на цифровые, после чего они провели операции перевода цифровых рублей между собой.

ЦБ, как следует из материала, является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации.

Платформа призвана обеспечить доступ к цифровому кошельку клиента через мобильное приложение любого банка, в котором он обслуживается. Первый зампред банка Ольга Скоробогатова подчеркнула, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны.

Регулятор планирует тестировать и дорабатывать цифровой рубль в течение 2022 года. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без интернета и организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, отмечается на сайте ЦБ.

4 февраля профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков рассказал «ВМ», что рубль «не крепнет» вслед за дорожающей нефтью исключительно по политическим причинам.

Страны Запада, как уточнил он, пишут о том, что Россия вот-вот начнет войну и, следовательно, никто не хочет вкладываться в экономику страны. Эксперт отметил, что пока в западной прессе продолжат усиливать информационную войну в отношении России и будет сохраняться такая политическая неопределенность, рубль будет оставаться неустойчивой валютой. По его словам, отечественная нефть повысила свои показатели вслед за остальными мировыми марками черного золота.