Серию онлайн-занятий по работе с маркетплейсами подготовили для предпринимателей столицы

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«Малый бизнес Москвы» (МБМ) запускает серию онлайн-занятий для предпринимателей. Они научатся работать с маркетплейсами — одним из самых быстрорастущих каналов интернет-торговли. Первое занятие начнется 17 февраля.

В этот день пройдет конференция «Маркетплейсы-2022», а в следующие три дня начнется тематический онлайн-курс.

— Владельцы бизнеса и те, кто по итогам обучения зарегистрирует свое дело, получат дополнительные преференции. Это помощь в регистрации и сопровождении продавца на двух крупнейших торговых платформах в течение 11 месяцев, бонусы на рекламу и продвижение товаров, месяц фулфилмента (услуги по сопровождению — от регистрации заказа до доставки клиенту), — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, пользователи абсолютно бесплатно получат и множество практических знаний. Онлайн-курс состоит из трех вебинаров, посвященных различным аспектам взаимодействия с маркетплейсами — успешном старте, продвижении своего товара и начале продаж, передает официальный сайт мэра Москвы.

Для посещения занятий нужна предварительная регистрация в разделе «Обучающие мероприятия» на mbm.mos.ru.

До этого сообщалось, что более 62 тысяч граждан в 2021 году получили образовательную поддержку от государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы». Наиболее популярный формат обучения у бизнесменов — отдельные вебинары и многодневные курсы. Помимо них МБМ практикует многоуровневые программы обучения, отраслевые акселераторы, интенсив «Стартап-школа МБМ» и проект «Онлайн-академия МБМ» для начинающих специалистов.