«Малый бизнес Москвы» обучил более 62 тысяч предпринимателей в 2021 году

Фото: Департамент образования и науки Москвы

Более 62 тысяч граждан в 2021 году получили образовательную поддержку от государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— МБМ предлагает множество обучающих мероприятий на выбор. Среди них вебинары, тренинги, многодневные курсы, академия, акселераторы, конференции и форумы. Все они бесплатны, проходят как в онлайн, так и в офлайн-режиме, — уточнил глава Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Наиболее популярный формат обучения у бизнесменов — отдельные вебинары и многодневные курсы. Помимо них МБМ практикует многоуровневые программы обучения, отраслевые акселераторы, интенсив «Стартап-школа МБМ» и проект «Онлайн-академия МБМ» для начинающих специалистов. Определиться в выборе программы поможет онлайн-инструмент «Индивидуальная траектория развития» — он самостоятельно составит план обучения для каждого человека, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

До этого заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина заявила, что более 142 тысяч новых ИП и компаний зарегистрировали в городе в 2021 году. При помощи консультантов проекта МБМ, по ее словам, открывали бизнес, связанный с интернет-торговлей, общепитом и грузоперевозками.