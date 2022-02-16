Гинцбург заявил, что центр имени Гамалеи не смог найти в Москве детей без антител к COVID-19

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В Москве все дети возрастом от 6 до 11 лет так или иначе столкнулись с коронавирусом. Об этом в среду, 16 февраля, заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

— Есть проблема. Когда мы начали первый предскрининг этой возрастной группы детей, то детей, отрицательных по антителам к COVID-19, просто-таки нет в этой возрастной группе. Потому что это сейчас фон в этой популяции детишек по антителам. Невозможно найти тех, кто не сталкивался с коронавирусом, — рассказал он агентству Интерфакс.

В центре планировали изучить детей вне Москвы, но это оказалось сложно организовать. Из-за таких результатов специалисты вносят изменения в протокол исследования вакцины «Спутник М», предназначенной для детей. По словам Гинцбурга, нижняя граница по антителам для вакцины должна быть не ноль, а 100 международных единиц. Это также низкий показатель, отметил он.

По его словам, в течение 20 дней будет проведен конкурс на CRO (контрактно-исследовательскую организацию), а спустя три недели начнутся испытания «Спутника М».

До этого Гинцбург заявил, что в Москве 90–95 процентов случаев заболевания коронавирусом приходятся на штамм «омикрон». Он отметил, что вакцинация остается лучшей защитой от COVID-19, потому что она действует вне зависимости от его мутаций.