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«Я взял выходной»: в Британии высмеяли несостоявшееся «вторжение» России на Украину

Полина Долганова

В мире
«Я взял выходной»: в Британии высмеяли несостоявшееся «вторжение» России на Украину
Фото: Unsplash

Читатели британского издания The Daily Mail прокомментировали несостоявшееся «вторжение» России на Украину, которое, по мнению западных СМИ, должно было произойти 16 февраля.

— Я взял выходной. Взял пиво, пиццу, даже заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера. Чертова западная разведка — такая же надежная и полезная, как прошлогодний снег зимой, — написал один из читателей.

Другие пользователи отмечали, что специально ставили будильник к началу «вторжения».

Некоторые комментаторы также добавили, что нынешний президент США Джо Байден много говорит о «вторжении», однако на практике его слова не имеют ничего общего с действительностью.

Читатели также отметили, что некоторые союзники за последние дни нанесли Украине гораздо больше вреда, чем Россия.

Накануне британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину. Ранее в статье говорилось, что «завтра в час ночи» Россия вторгнется на Украину с применением массированного ракетного удара и с участием 200 тысяч военных. К настоящему моменту фразу «в час ночи» заменили на слова «в любое время».

Также в публикации газеты сообщалось, что приказ о «вторжении» Москвы в Киев может быть отдан в 03:00 16 февраля. Теперь в публикации появилась формулировка «ночь прошла без происшествий».

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