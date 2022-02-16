Газета The Sun отредактировала статью о дате «вторжения» России на Украину

Фото: Минобороны РФ

Британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину.

Ранее в статье говорилось, что «завтра в час ночи» Россия вторгнется на Украину с применением массированного ракетного удара и с участием 200 тысяч военных. К настоящему моменту фраза «в час ночи» была заменена на слова «в любое время».

Также в публикации газеты сообщалось, что приказ о «вторжении» Москвы в Киев может быть отдан в 03:00 16 февраля. Теперь в публикации появилась формулировка «ночь прошла без происшествий».

15 февраля британский таблоид Mirror сообщил, что «вторжение» России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. Аналогичные рекомендации своим гражданам от Италии, Бельгии, Испании, Греции и других государств связаны с их нежеланием спорить с политикой Америки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.