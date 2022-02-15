«Будет расценено как объявление войны»: зачем страны призывают своих граждан покинуть Украину

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Слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. Аналогичные рекомендации своим гражданам от Италии, Бельгии, Испании, Греции и других государств связаны с их нежеланием спорить с политикой Америки. Об этом «Вечерней Москве» рассказала политолог Наталия Елисеева.

По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

— Это выгодно для Байдена: таким образом он продолжает создавать флер того, что американцы пытаются защитить кого-то, хотя никакой реальной защиты и никакой агрессии нет. Подобные заявления как раз нужны для создания информационного фона по сопровождению так называемой якобы агрессии со стороны России. В их информационном сценарии агрессия так или иначе совершится, даже если все прекрасно понимают, что ее не будет. Сама Украина призывает другие страны остановить истерию, потому что они начинают осознавать, что будут крайними и разгребать последствия придется им, — рассказала политолог.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины.

Данная ситуация в какой-то момент может стать поводом для новостей, заметила политолог.

— Может быть сделан очередной информационный повод, в котором будет заявлено, что какое-то количество американцев срочно в частном порядке покинуло территорию Украины. Это все — информационное нагнетание, — подчеркнула Елисеева.

Начнут ли американцы на самом деле уезжать из Украины — зависит от того, в каком тоне и в каком порядке это будет решаться по внутренним каналам, заметила политолог. Если все ограничится заявлением Байдена, то за этим ничего не последует, уверена эксперт.

В противном случае американцам на Украине придется менять свои планы, однако этот вариант маловероятен, отметила собеседница «ВМ».

— Если это будет по внутренним каналам распространено в обязательном порядке (в том числе будет подключено посольство), то здесь уже им, вероятно, придется это сделать, так как рычаги давления никто не отменял. Но я полагаю, что будет первый сценарий, и это просто информационный повод, — спрогнозировала Елисеева.

Как отметила политолог, Байден не решится прислать войска за гражданами своей страны: такое действие будет расценено как объявление войны. Кроме того, в случае отправки войск Байдену придется объясняться перед гражданами США, подчеркнула эксперт.

— Байден не собирается участвовать в конфликтах, связанных с Украиной, с помощью военных, он даже это не сможет объяснить. Одно дело — тот же Ближний Восток и другие конфликты, это было объяснено как угроза Штатам, там были террористические организации, теракты и т. д. А здесь простому американскому гражданину объяснить, на каком основании американские войска высадились на территории Украины, не получится. Большинство из них даже не знают, где Украина находится, — отметила Елисеева.

По ее словам, последовавший за заявлением Байдена призыв Госдепа к американцам покинуть Белоруссию и Приднестровье обосновывается тем, что в этих точках Россия может иметь влияние. Рекомендация отказаться от путешествий в Молдавию также связана с тем, что здесь потенциально может начаться столкновение, резюмировала политолог.

Вслед за Америкой призвали своих граждан покинуть Украину многие европейские государства. Эти страны — заложники американской политики, подчеркнула Елисеева.

— Ряд стран пытается сбросить с себя оковы американского доминирования, те же немцы и французы пытаются проводить более-менее самостоятельную политику. Все остальные решили не высовываться и не спорить с американцами. Они не боятся войны со стороны России, они боятся непредсказуемости со стороны американцев: насколько они готовы далеко зайти в своих действиях и планах. Готовы ли они устраивать какие-то серьезные военные провокации или остановятся только на уровне информационных моментов, — заключила собеседница «ВМ».

Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал жителей США в оперативные сроки покинуть территорию Украины. Такое заявление он сделал в интервью для NBC.

— Американским гражданам следует уехать сейчас... Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и дела могут быстро стать сумасшедшими, — сказал Байден.

Вслед за этим США обратились к своим гражданам с призывом покинуть Белоруссию и Приднестровье. Также Америка порекомендовала отказаться от путешествий в Молдавию. После этого свыше 30 государств посоветовали своим гражданам уехать из Украины.