Американское посольство призвало граждан США немедленно покинуть Белоруссию

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Посольство Соединенных Штатов в Минске призвало американцев немедленно покинуть территорию Белоруссии. Об этом сообщается в понедельник, 14 февраля, на сайте Госдепартамента.

— Не въезжайте в Белоруссию из-за произвольного применения законов, риска задержания, необычного и вызывающего беспокойство наращивания российской военной мощи вдоль границы Белоруссии с Украиной, COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд. Граждане США в Белоруссии должны немедленно выехать коммерческими или частными средствами, — сказано в сообщении.

Также гражданам Америки рекомендовали не въезжать в Молдавию и призвали немедленно уехать из Приднестровья.

14 февраля Госдеп дал распоряжение уничтожить оборудование посольства США в Киеве. Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в посольстве на Украине.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Бельгийский МИД также выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».