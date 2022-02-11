Латвия призвала граждан покинуть Украину в ближайшее время

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МИД Латвии призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 11 февраля.

— Принимая во внимание серьезную угрозу безопасности со стороны России на границах Украины и реальную угрозу обострения ситуации, МИД призывает граждан Латвии в ближайшее время покинуть Украину. Для отъезда мы рекомендуем использовать любой из доступных безопасных видов транспорта — авиарейсы или наземные маршруты, которые проходят через страны — члены ЕС/НАТО, — говорится в сообщении.

Жителям следует также воздержаться от поездок на Украину, уточнили в министерстве. Тем, кто не может уехать по уважительным причинам, необходимо зарегистрироваться в консульском реестре или обратиться в посольство Латвии в Киеве, отмечается на сайте МИД.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры. Они согласовали дальнейшие шаги в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии.

Стороны, как уточняется, выразили надежду на то, что Москва продемонстрирует конструктивную позицию в рамках «нормандского формата». Кулеба при этом поблагодарил Блинкена за «беспрецедентную» помощь со стороны США.

В тот же день премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем ситуацию на Украине и санкции против России. Лидеры, как уточняется, решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности.

Стороны сошлись во мнении, что союзникам следует донести до Москвы сигнал, в том числе о последствиях вторжения на Украину. Шольц и Джонсон договорились продолжить работу над всеобъемлющим пакетом санкций против России.