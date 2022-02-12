Бельгийский МИД порекомендовал своим гражданам покинуть территорию Украины

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МИД Бельгии выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».

— Все поездки на всю территорию Украины категорически не рекомендуются. Гражданам, которые в настоящее время находятся на Украине и чье присутствие не является абсолютно необходимым, настоятельно рекомендуется покинуть страну, — говорится на сайте ведомства.

В МИД страны отметили, что из-за «обострения ситуации» между Россией и Украиной гражданам следует быть в курсе обстановки там. При «полноценном российском вторжении» на территории Украины могут быть нарушены технологии связи, что затруднит работу аэропортов и прочих способов покинуть страну. В связи с этим Бельгия не может гарантировать полную эвакуацию своих граждан, заключили в диппредставительстве.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.