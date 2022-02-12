СМИ: Российские дипломаты начали покидать Украину

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Сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

— По заявлениям украинских граждан российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство, — передает слова источника агентство.

Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну.

До этого в СМИ появилась информация, что Госдепартамент США намерен в субботу, 12 февраля, объявить об эвакуации американского посольства из Киева на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Отмечается, что ряд чиновников может отправиться в западную часть Украины, недалеко от границы с Польшей. Предполагается, что так США «сохранят свое присутствие на территории страны».