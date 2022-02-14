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СМИ: Госдеп приказал уничтожить оборудование посольства в Киеве

Юлия Курганова

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СМИ: Госдеп приказал уничтожить оборудование посольства в Киеве
Фото: state.gov

Госдепартамент Соединенных Штатов распорядился уничтожить сетевую аппаратуру и компьютерные рабочие станции в посольстве на Украине. Об этом сообщается в понедельник, 14 февраля, на портале The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Само посольство временно будет закрыто, а деятельность дипломатов перенесут во Львов.

Отмечается, что в воскресенье, 13 февраля, в США прибыли 56 сотрудников посольства. Дипломаты привезли с собой секретные материалы, передает Wall Street Journal.

12 февраля Госдеп отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве. Госдепартамент США отдал приказ покинуть территорию Украины сотрудникам американского посольства, чья работа не связана с основной деятельностью диппредставительств.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Бельгийский МИД также выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».

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