США временно перенесли посольство на Украине во Львов

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США временно переносят посольство на Украине из Киева во Львов из-за растущей напряженности. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен в понедельник, 14 февраля.

— Имея это в виду, мы находимся в процессе временного переноса операций нашего посольства на Украине из нашего посольства в Киеве во Львов в связи с резким ускорением наращивания российских войск. Посольство продолжит взаимодействие с украинским правительством, координируя дипломатические отношения на Украине, — рассказал дипломат.

Данные меры не подрывают поддержку или приверженность Вашингтона по отношению к Киеву, уточнил он. Блинкен заключил, что США продолжат прилагать усилия по достижению дипломатического решения ситуации, отмечается на сайте посольства США на Украине.

12 февраля политолог Дмитрий Журавлев заявил «ВМ», что прошедшие телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Джо Байденом могли быть попыткой Вашингтона разрядить обстановку, которую Штаты сами и накалили. По его словам, США хотят провести переговоры, чтобы успокоить американское общество, опасающееся войны с Россией.

При этом заокеанские политики сами внушили страх войны своему народу, подчеркнул он. Журавлев заключил, что пока неясно, сделает ли американская сторона какие-то конкретные предложения, которые Россия сможет принять, или же США просто хотят показать готовность к диалогу.