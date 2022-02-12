Госдеп отдал распоряжение об отъезде неосновного персонала посольства в Киеве

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Госдепартамент США отдал приказ покинуть территорию Украины сотрудникам посольства Соединенных Штатов, чья работа не связана с основной деятельностью диппредставительств. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает американское посольство.

— Сегодня Госдеп приказал американским сотрудникам посольства, чья работа не связана с чрезвычайной деятельностью, покинуть страну в связи с продолжающими поступать сообщениями о наращивании военного присутствия России на границе с Украиной, что указывает на возможность значительных военных действий, — говорится в сообщении посольства в Twitter.

До этого официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова заявила, что МИД России оптимизирует штаты своих представительств на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны Киева или других стран.

МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Бельгийский МИД также выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».