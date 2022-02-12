Захарова заявила, что Россия оптимизирует штаты своих представительств на Украине

Фото: МИД РФ

МИД России оптимизирует штаты своих представительств на Украине, опасаясь возможных провокаций со стороны Киева или других стран. Об этом в субботу, 12 февраля, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

— В этой ситуации, опасаясь возможных провокаций киевского режима или третьих стран, мы действительно приняли решение о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине. Обращаем внимание на то, что наши посольства и консульства продолжат выполнение своих основных функций, — говорится в ее заявлении на сайте МИД РФ.

До этого в СМИ сообщили, что сотрудники российского посольства начали покидать территорию Украины. Это происходит на фоне объявленной некоторыми западными странами эвакуации собственных диппредставительств. На такое же развитие событий намекал и глава МИД РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам своей встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Так, например, МИД Латвии 11 февраля призвал граждан покинуть Украину в ближайшее время, а МИД Великобритании попросил граждан воздержаться от поездок в страну. Бельгийский МИД также выпустил рекомендацию для своих граждан, согласно которой они должны покинуть территорию Украины. В диппредставительстве страны пояснили, что в случае ухудшения ситуации в стране их эвакуация оттуда будет «негарантированной».