В США заявили, что «связанные с Россией» хакеры проникли в сети на Украине

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Представители американской разведки заявили, что «связанные с Россией» хакеры якобы проникли в значимые украинские компьютерные сети с целью нарушить их работу в случае военного конфликта. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.

По мнению анонимного источника, Россия «предпримет попытки нарушить работу важных объектов на Украине, которые отвечают за транспорт и электроснабжение».

По данным неназванного чиновника, Штаты работают с Украиной, чтобы усилить ее кибербезопасность.

Другой американский чиновник утверждает, что действия хакеров уже засекли.

В публикации уточняется, что «хакеры из РФ» создали специальное вредоносное ПО с целью использовать его против украинских компьютеров.

Правительство США попытается дистанционно оказать поддержку Киеву в случае кризисной ситуации, подытожили источники газеты.

Накануне британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину. Ранее в статье говорилось, что «завтра в час ночи» Россия вторгнется на Украину с применением массированного ракетного удара и с участием 200 тысяч военных. К настоящему моменту фразу «в час ночи» заменили на слова «в любое время».

Также в публикации газеты сообщалось, что приказ о «вторжении» Москвы в Киев может быть отдан в 03:00 16 февраля. Теперь в публикации появилась формулировка «ночь прошла без происшествий».