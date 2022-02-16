Первая автоколонна ВС России проехала Крымский мост после завершения учений

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Первая автоколонна соединения материально-технического обеспечения пересекла Крымский мост и направилась на место своей дислокации после военных учений на полуострове. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

На протяжении всего хода колонну сопровождают автомобили военной инспекции. Техника идет в составе автомобильных колонн и железнодорожных эшелонов.

По прибытии на места дислокации технику подготовят к новым этапам учений.

Учения проходили на 15 полигонах. В них принимали участие усиленные роты батальонных групп, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что вооруженные силы РФ по окончании учений в Белоруссии вернутся в места постоянной дислокации. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают.