Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений

Евгений Белоусов

Общество
Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Вооруженные силы РФ по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, — заявил он.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают, передает РИА Новости.

До этого постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, но готова сама ответить в случае агрессии в ее сторону.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог для вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.

Читайте также:
Белоруссия Армия Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Красота рядом

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Все мнения
О проекте