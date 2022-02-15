Российские войска вернутся в пункты дислокации после учений

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Вооруженные силы РФ по окончании учений вернутся в места постоянной дислокации. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

— По мере окончания мероприятий боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, — заявил он.

Совместные белорусско-российские учения «Союзная решимость — 2022» проходят с 10 по 20 февраля. В рамках учений отрабатываются вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Представители двух государств неоднократно заявляли, что маневры имеют оборонительную направленность и никому не угрожают, передает РИА Новости.

До этого постоянный представитель при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что Россия не собирается нападать на Украину, но готова сама ответить в случае агрессии в ее сторону.

3 февраля газета The New York Times сообщила, что Россия якобы планирует использовать сфабрикованное видео как предлог для вторжения на Украину. Данный материал Москва якобы использовала бы потом для оправдания атаки или предлога для того, чтобы ДНР и ЛНР запросили бы интервенцию.

Источники издания при этом не предоставили прямых доказательств существования плана. Видео якобы должно было запечатлеть сцену взрыва с уничтоженными постройками, фейковым украинским вооружением, турецкими БПЛА и скорбящими актерами.