Ефимов: Московский экспорт канцелярских товаров вырос почти на 30 процентов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные предприятия за 11 месяцев 2021 года поставили на 29,5 процента больше канцелярских товаров за рубеж, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Москва входит в число главных экспортеров канцелярских и школьных принадлежностей. За 11 месяцев прошлого года ее доля в общероссийском экспорте составила 32,2 процента. За этот период столичные компании поставили продукции на внешние рынки на 19,86 миллиона долларов — это на 29,5 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года, — рассказал он.

Больше всего товаров экспортировали в Белоруссию, Латвию и Казахстан. Вместе с Киргизией и Арменией они покупают 80 процентов производимых канцтоваров в столице.

— В 2021 году столица многократно увеличила объем экспорта канцелярских и школьных принадлежностей в страны, в которые ранее их практически не поставляла. Например, во Вьетнам направлено продукции на 119,13 тысячи долларов, в Алжир — на 81,09 тысячи долларов, Сербию — на 20,7 тысячи долларов и Сингапур — на 8,19 тысячи долларов. В 2020 году объемы экспорта Москвы в эти страны были менее одной тысячи долларов, — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Всего Москва поставляет канцтовары в 83 государства, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Ефимов заявил, что Москва в 2021 году экспортировала осветительное оборудование в 91 страну. Основными покупателями стали Казахстан, Белоруссия, Филиппины, Германия и Корея.