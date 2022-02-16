Ефимов: Московский экспорт канцелярских товаров вырос почти на 30 процентов
Столичные предприятия за 11 месяцев 2021 года поставили на 29,5 процента больше канцелярских товаров за рубеж, чем за аналогичный период 2020 года. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
— Москва входит в число главных экспортеров канцелярских и школьных принадлежностей. За 11 месяцев прошлого года ее доля в общероссийском экспорте составила 32,2 процента. За этот период столичные компании поставили продукции на внешние рынки на 19,86 миллиона долларов — это на 29,5 процента превышает показатели аналогичного периода 2020 года, — рассказал он.
Больше всего товаров экспортировали в Белоруссию, Латвию и Казахстан. Вместе с Киргизией и Арменией они покупают 80 процентов производимых канцтоваров в столице.
— В 2021 году столица многократно увеличила объем экспорта канцелярских и школьных принадлежностей в страны, в которые ранее их практически не поставляла. Например, во Вьетнам направлено продукции на 119,13 тысячи долларов, в Алжир — на 81,09 тысячи долларов, Сербию — на 20,7 тысячи долларов и Сингапур — на 8,19 тысячи долларов. В 2020 году объемы экспорта Москвы в эти страны были менее одной тысячи долларов, — отметил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.
Всего Москва поставляет канцтовары в 83 государства, передает официальный сайт мэра Москвы.
До этого Ефимов заявил, что Москва в 2021 году экспортировала осветительное оборудование в 91 страну. Основными покупателями стали Казахстан, Белоруссия, Филиппины, Германия и Корея.