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Врач навал три вида рака, которым чаще всего болеют дети

Георгий Соланович

Общество
Врач навал три вида рака, которым чаще всего болеют дети
Фото: pixabay.com

У детей чаще всего выявляют гемобластозы, опухоли центральной нервной системы и забрюшинные опухоли. Об этом сообщил детский онколог-хирург, профессор, руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев.

По его словам, онкология более характерна для пожилых людей, однако дети тоже подвержены этому заболеванию и выявить его у них гораздо сложнее. Дело в том, что рак практически невозможно заметить при медицинском обследовании, а сам ребенок не сможет точно рассказать, что у него болит.

Среди самых частых видов онкологии у детей врач выделил гемобластозы.

— Первое место — гемобластозы. Сюда входят лейкоз, лимфомы. Их можно увидеть в тот момент, когда даже врачом для этого уже быть необязательно, — уточнил специалист.

На втором месте Шароев расположил опухоли центральной нервной системы. Среди симптомов можно перечислить тошноту, рвоту и прогрессирующую потерю зрения.

Третье место — забрюшинные опухоли: новообразования в почках и симпатической нервной системе, передает «Москва 24».

До этого онколог перечислил симптомы, по которым можно распознать рак у ребенка.

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