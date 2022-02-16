Онколог перечислил симптомы, по которым можно распознать рак у ребенка

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На развитие рака у детей могут указывать вялость, отсутствие аппетита, потеря массы тела, тошнота, рвота и температура. Об этом сообщил детский онколог-хирург, профессор, руководитель научного отдела научно-практического Центра специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого Тимур Шароев.

Он также отметил, что выявить онкологию у ребенка сложнее, чем у взрослого. Во-первых, потому что дети болеют теми видами рака, которые сложно распознать. Во-вторых, взрослый может рассказать, что с ним не так, а ребенок — нет.

Тем не менее врач навал три вида рака, которыми чаще всего болеют дети: гемобластозы, опухоли центральной нервной системы и забрюшинные опухоли, передает «Москва 24».

До этого доктор Амен Сибтейн перечислил девять основных симптомов онкологии. По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать боли в любой части тела, которые мучают пациента на протяжении месяца.

О том, как распознать, диагностировать и вовремя начать лечить один из самых страшных видов рака, «Вечерняя Москва» поговорила с исполняющим обязанности руководителя бизнес-юнита «Онкология» крупнейшей в России биотехнологической компании Александром Кузичевым.