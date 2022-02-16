Первые перелетные птицы вернутся в Московский регион в середине марта

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Возвращение перелетных птиц в регион с юга начнется с середины марта, а массовая миграция — в апреле. Об этом рассказал руководитель АНО «Орнитарий» Вадим Мишин.

Эксперт отметил, что первыми возвращаются после зимовки в южных регионах грачи. С этим видом птиц связана народная примета, согласно которой их прибытие ознаменует начало весны. Грачи прилетают, когда снег начинает таять и образуются открытые участки земли. Такие условия позволяют грачам охотиться на насекомых и беспозвоночных и добывать себе пропитание.

— Первыми к нам прилетают грачи, жаворонки. Они и прилетают первыми, и практически последними улетают. А также возвращаются канюк и трясогузки — тоже очень рано. И где-то в середине марта вся эта публика будет появляться, — рассказал Мишин в комментарии РИАМО.

Он добавил, что массовая миграция птиц из южных регионов в Московский регион начинается в апреле. Позже остальных птиц прилетают стрижи, кукушки.

Эксперт добавил, что существуют разновидность птиц, которые считаются перелетными, однако предпочитают оставаться на период холодов в столичном регионе. Это, например, некоторые виды дроздов, скворцов, уток. Зимой они обитают на открытых водоемах.

До этого москвичам рассказали, сколько редких видов животных обитает в городе.