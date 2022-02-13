Москвичам рассказали, сколько редких видов животных обитает в городе

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В столице насчитывается более 100 видов редких животных. В 2021 году их число подсчитали специалисты Мосприроды.

— В 2021 году в парках, заказниках и лесопарках обнаружили 109 редких видов, из них 69 — птицы, 22 — беспозвоночные, 12 — звери, — говорится в сообщении Telegram-канала «Город Москва».

Причем четыре из обнаруженных видов считались исчезнувшими. Это камышевка тростниковая, сова болотная, а также два вида бабочки шашечницы — аталия и диамина.

До этого ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков сообщил, что из-за ранней оттепели в Москве и увеличения продолжительности светового дня «мартовские коты» начали свой брачный период раньше обычного. Он уточнил, что кошки пытаются обзавестись потомством раньше времени в более удобный и благоприятный период. «Мартовский кот» вовсе не означает кота, который готовится к началу семейной жизни, пояснил ветеринар.

Также специалист по поведению собак Кэролайн Спенсер поделилась советами, которые помогут улучшить поведение собак по время прогулки. В первую очередь Спенсер советует убрать мобильный телефон перед выходом на прогулку с животным. Если человек не будет отвлекаться, это поможет установить связь с животным и оно будет лучше слушаться.