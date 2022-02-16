«Не люблю нести на своих плечах мужчин»: Волочкова раскрыла истинную причину расставания с банщиком

Фото: instagram/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова раскрыла подробности своих отношений с банщиком Сергеем Кузнецовым и рассказала, почему на самом деле рассталась с бывшим возлюбленным.

По ее словам, Сергей оказался слишком мелочным мужчиной — прима сама оплачивала все расходы пары на Мальдивах, пока владелец банного комплекса пытался набрать популярность за счет звездной партнерши.

— Сама оплачивала все расходы, включая его сигареты и вино. Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала. <...> Когда он приехал на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно. К сожалению, это не первый случай в моей жизни, когда люди теряют голову от славы, — откровенничала балерина.

Более того, Волочкова отметила, что Кузнецов категорически отказывался принимать участие в съемках телепередач вместе с балериной, пока не получит гонорар. Роковой точкой отношений бывших возлюбленных стала наглая просьба Сергея — он попросил балерину вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, где банщик был бы управляющим. Для звезды это был пик конфликта, после которого отношения продолжать было уже невозможно, передает Teleprogramma.pro.

До этого балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото с новым возлюбленным, прикрыв его лицо букетом цветов.