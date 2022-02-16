Названы три причины вести бизнес в Подмосковье

Фото: mosoblduma.ru/Московская областная Дума

Московская область привлекает крупных инвесторов наличием развитой инфраструктуры, большого рынка труда и наличием различных мер поддержки. Об этом рассказал генеральный директор Корпорации развития Московской области (КРМО) Владимир Слипенькин.

— Ключевые причины, по которым инвесторы выбирают Московскую область для создания или расширения своих производств, это, во-первых, то, что Москва и Московская область – крупнейшая агломерация не только в России, но и в Европе, где проживает более 20 миллионов человек. То есть Московская область – это большой рынок труда, что крайне важно для крупных производств, — отметил он в комментарии РИАМО.

Кроме того, регион обладает развитой инфраструктурой. Область расположена максимально близко к Москве, здесь расположены крупные аэропорты, развито железнодорожное сообщение, автомобильные дороги.

В-третьих, в Московской области создан отличный бизнес-климат. В регионе действуют программы господдержки, имеются высокопрофессиональные кадры, механизмы для развития инфраструктуры.

До этого Владимир Слипенькин сообщил, что на территории Московской области появятся еще 29 индустриальных парков. Резидентами индустриальных парков Московской области в прошлом году стала 101 компания.