СМИ: На Steam и PlayStation Store могут ввести налог для поддержки патриотических игр

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Налог на Steam, PlayStation Store, Epic Games Store могут ввести в России с целью оказания поддержки патриотическим играм. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили правительственные источники.

По их данным, в Минцифры выдвинули предложение о создании фонда для поддержки патриотических игр. Фонд будет финансироваться за счет налога на иностранные дистрибьюторские площадки.

Как уточняют источники, игровые платформы должны будут перечислять в бюджет пять процентов от российского оборота. Таким образом, фонд будет иметь в распоряжении около 10 миллиардов рублей ежегодно.

Соответствующее предложение уже было направлено в правительство, передает «Коммерсантъ».

В ноябре 2021 года Google и Apple вошли в перечень иностранных компаний, которые должны открыть представительства в России по закону «о приземлении» с 1 января 2022 года. Кроме требования об учреждении представительства, на иностранных лиц законом возлагается целый ряд обязанностей. Всего в список включены 13 иностранных компаний, владеющих 22 ресурсами. Его, в частности, пополнили Google, Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram и Twitch.