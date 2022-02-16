Названы знаки зодиака, под которыми рождаются самые слабые мужчины

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Мужчины, родившиеся под знаками зодиака Телец, Дева и Рыбы, зачастую являются слабыми кавалерами и взваливают все трудности семейной жизни на партнера. Об этом рассказали эксперты-астрологи.

Мужчины-Тельцы, например, никогда не подумают о возлюбленной и будут радовать только себя. Партнер представителя этого знака, если не напомнит о праздничной дате, может даже не рассчитывать на подарки, внимание и ухаживания.

Парни-Девы никогда не сделают первого шага в отношениях. Более того, даже в романтике они предпочитают холодный расчет — и никакой импровизации. Неожиданные подарки, поездки и тому подобное — все не про Дев.

Последний знак зодиака — Рыбы. Мужчины, родившиеся под ним, быстро устают от семейной жизни. Все уже есть «под рукой»: жена, дом, дети. После достижения определенного статуса Рыбы перестают делать что-либо сами и лишь потребляют, сообщается в астрологическом Instagram-аккаунте.

До этого астролог описала последствия второго полнолуния 2022 года для всех знаков зодиака. Каждому, по словам эксперта по звездам, придется доказывать, что он лучший среди остальных.