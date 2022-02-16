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Трамвайные пути отремонтируют на Симферопольском бульваре

Михаил Алимов

Город
Трамвайные пути отремонтируют на Симферопольском бульваре
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Симферопольский бульвар, 10к1 Карта всех событий

На Симферопольском бульваре в столице отремонтируют трамвайные пути. Работы пройдут на путях от дома 10, корпуса 1, до дома 33, корпуса 1. Соответствующий проект согласовали специалисты Мосгосэкспертизы. Об этом в среду, 16 февраля, сообщил председатель ведомства Валерий Леонов.

Трамвайные пути здесь состоят из двухпутных прямых участков и однопутного оборотного кольца. Они располагаются на обособленном полотне, и в местах их пересечения с проезжей частью предусмотрено совмещенное дорожное полотно.

— В шпально-щебеночной конструкции трамвайных путей между подстилающим слоем песка и щебнем балласта уложат виброшумозащитные маты. Также предусматривается восстановление примыканий асфальтобетонного и газонного покрытий к конструкции трамвайных путей, — сообщил Леонов.

Участок осветят, модернизируют и установят систему обогрева, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне сотрудники Москомэкспертизы согласовали проект по замене трамвайных путей на улице Кржижановского. В ходе работ специалисты заменят конструкции путей, оборудуют систему обогрева и автоматизации стрелочных переводов и проложат кабельные линии.

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