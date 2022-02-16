Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Астролог составил топ-5 имен мужчин-долгожителей

Георгий Соланович

Общество
Астролог составил топ-5 имен мужчин-долгожителей
Фото: Pixabay

Мужчины с пятью именами проживут долгую жизнь и смогут многого добиться за отведенное им время. Об этом рассказал астролог Артемий Никара.

— Первый в нашем списке — это Борис. Бескорыстный мужчина, всегда поступающий по совести, готовый помогать окружающим, никогда не обманывает. На них можно всегда и везде положиться, — уточнил эксперт по звездам.

Геннадий, по словам астролога, очень добродушен и готов помочь каждому нуждающемуся. Он следит за своим здоровьем и проживет долгую и счастливую жизнь.

Георгий, согласно мнению эксперта, смелый и решительный мужчина. Сохранить нервные клетки ему помогут расчетливость и хладнокровность в принятии решений.

Примерно такими же качествами обладает и Николай. Какую бы цель человек с таким именем себе ни поставил, он обязательно ее достигнет.

Последнее имя — Моисей, «сын божий». Мудрость и острый ум позволяют ему найти выход из любой ситуации, передает Пятый канал.

До этого экстрасенс и астролог Андрей Харрис составил список женских имен, обладательницам которых грозит бедность.

Читайте также:
Имена Мужчины Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте