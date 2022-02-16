Астролог составил топ-5 имен мужчин-долгожителей

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Мужчины с пятью именами проживут долгую жизнь и смогут многого добиться за отведенное им время. Об этом рассказал астролог Артемий Никара.

— Первый в нашем списке — это Борис. Бескорыстный мужчина, всегда поступающий по совести, готовый помогать окружающим, никогда не обманывает. На них можно всегда и везде положиться, — уточнил эксперт по звездам.

Геннадий, по словам астролога, очень добродушен и готов помочь каждому нуждающемуся. Он следит за своим здоровьем и проживет долгую и счастливую жизнь.

Георгий, согласно мнению эксперта, смелый и решительный мужчина. Сохранить нервные клетки ему помогут расчетливость и хладнокровность в принятии решений.

Примерно такими же качествами обладает и Николай. Какую бы цель человек с таким именем себе ни поставил, он обязательно ее достигнет.

Последнее имя — Моисей, «сын божий». Мудрость и острый ум позволяют ему найти выход из любой ситуации, передает Пятый канал.

До этого экстрасенс и астролог Андрей Харрис составил список женских имен, обладательницам которых грозит бедность.