Реконструкция двух корпусов комплекса Пречистенской пожарной части завершилась в столице

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

Работы по реконструкции двух корпусов комплекса Пречистенской пожарной части в столице завершены. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Первое пожарное депо в бывшей княжеской усадьбе на улице Пречистенке появилось в 1835 году, и с тех пор городские пожарные подразделения постоянно располагались по этому адресу. Последние годы там находятся службы главного управления МЧС России по Москве, — рассказал он.

По его словам, здание неоднократно перестраивали, но еще ни разу не проводили здесь капитального ремонта. Для его сохранения решили начать масштабные работы.

Они стартовали в 2019 году. Ремонтировались два корпуса под номерами 6 и 7. Их площадь составляет более двух тысяч квадратных метров. Там усилили фундамент, возвели дополнительные перегородки внутри, обновили кровлю и фасад. Полностью поменяли все инженерные коммуникации.

Все работы завершены, здания в скором времени планируют ввести в эксплуатацию. Там разместятся подразделения департамента ГОЧСиПБ Москвы.

16 февраля сообщалось, что две набережные, расположенные в ЮАО, капитально отремонтируют в 2022 году. Все мероприятия будут проводиться в дневное время с минимальным количеством техники.