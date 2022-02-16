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Правительство выделит 14,2 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в 2022 году, что в 2,4 раза больше, чем было выделено годом ранее. Об этом рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании, посвященном подготовке к пожароопасному сезону в лесах.

Она отметила, что залогом успешной борьбы с лесными пожарами является быстрое обнаружение очага возгорания. Следовательно, система обнаружения пожаров должна работать максимально быстро и эффективно. Применение сил и средств должно происходить по четкому алгоритму и без сбоев и их должно быть достаточно. Поэтому Правительство приняло решение об увеличении финансирования программы, направленной на борьбу с лесными пожарами.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству в марте определить целевые показатели для каждого региона по сокращению лесных пожаров. По словам Абрамченко, губернаторы будут лично отвечать за достижение показателей.

В настоящее время обеспеченность субъектов необходимой техникой составляет почти 93 процента. Всего в рамках нацпроекта «Экология» за счет средств бюджета закуплено более сорока тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования, передает «360».

Ранее сообщалось, что активная подготовка к пожароопасному сезону началась в Подмосковье.