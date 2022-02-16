В Москве стартовала X конференция «Неотложная детская хирургия и травматология»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве стартовала X всероссийская научно-практическая конференция «Неотложная детская хирургия и травматология», посвященная 100-летию детского хирурга члена-корреспондента АМН СССР профессора Гирея Баирова.

Конференция пройдет в онлайн-формате с 16 по 19 февраля. Ее организаторами являются НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения Москвы и Национальная медицинская палата. На встрече обсудят вопросы неотложной детской хирургии, травматологии, нейрохирургии, реанимации и интенсивной терапии и другие важные темы.

— Вопросы серьезные. Несмотря на традиционность нозологий, рассматриваемых в области неотложной детской хирургии, они продолжают вызывать горячие дискуссии и ежедневно требуют правильных решений от детских хирургов, — отметил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Заседание конференции 17 февраля откроет Министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Два дня ведущие специалисты посвятят обсуждению детской хирургии и нейрохирургии, а также политравме. 19 февраля врачи обсудят вопросы анестезии и интенсивной терапии в неотложной хирургии и травматологии у детей. Более того, в последний день научной конференции пройдет встреча врачей, работающих в сфере нейронауки и изучающих восстановление поврежденного мозга у ребенка.

27 января в столице прошла конференция «Телеком и медицина». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как технологии помогают бороться с болезнями.