Телемедицина и искусственный интеллект: как технологии помогают бороться с болезнями

Старший эксперт по маркетингу мировой телекоммуникационной компании Павел Сиротинкин демонстрирует, как может выглядеть скорая помощь будущего. С помощью экранов и высокоскоростного интернета врач из больницы может контролировать состояние пациента / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 января в столице прошла конференция «Телеком и медицина». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как технологии помогают бороться с болезнями.

На мультимедийном экране — цифровая модель скорой помощи. Локация напоминает высокотехнологичную лабораторию, где многочисленные датчики следят за состоянием пациента. Следующий кадр — виртуальная модель хирургического кабинета, где доктор удаленно контролирует операцию. Все это — представление мировой телекоммуникационной компании о медицине будущего.

— С помощью высокоскоростного интернета врач из поликлиники подключается и через монитор наблюдает за состоянием пациента в скорой помощи, дает указания фельдшерам. Из облачного хранилища доктор загружает медкарту пациента, — объясняет старший эксперт по маркетингу компании Павел Сиротинкин. — Когда пациента привезут в больницу, медик уже будет знать его данные. Это сэкономит драгоценные минуты.

Москва — лидер использования технологичных сервисов в здравоохранении, уверена руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» Всероссийского союза пациентов Ирина Каргальская.

— Столица первой в мире создала телемедицинский центр, где операторы дают рекомендации пациентам с COVID-19 на домашнем лечении, — утверждает Каргальская.

Еще одна телемедицинская разработка принадлежит сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава. Они создали сервис для дистанционной групповой реабилитации пациентов с осложнениями после коронавируса.

— Дома, перед экраном, пациенты выполняют инструкции медика. За год сервис используют более трех тысяч человек, 35 процентов из них старше 65 лет, — добавила Каргальская.

Диагностировать внутренние патологии, в том числе поражение легких при COVID-19, столичным медикам помогают алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.

— Эти технологии определяют наличие патологии во внутренних органах человека по медицинским изображениям, — говорит председатель совета директоров Национального телемедицинского агентства Михаил Натензон. — Искусственный интеллект повышает точность диагностики. В 2021 году программа обработала более трех миллионов изображений из всех поликлиник Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году в столице провели более 171 тысячи высокотехнологичных операций. Из них 22,8 процента — это помощь в области сердечно-сосудистых заболеваний, 21,22 процента — в сфере онкологии. Более 37 тысяч оперативных вмешательств столичные медики провели в области травматологии и ортопедии. С 2011 года число высокотехнологичных операций выросло почти в 5 раз.

ЦИТАТА

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— С 2022 года мы в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту будет нельзя потерять, она не сможет выцвести. Карта всегда у вас будет под рукой со всем объемом информации по маленькому пациенту.