Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Телемедицина и искусственный интеллект: как технологии помогают бороться с болезнями

Маргарита Мартовская

Общество
Телемедицина и искусственный интеллект: как технологии помогают бороться с болезнями
Старший эксперт по маркетингу мировой телекоммуникационной компании Павел Сиротинкин демонстрирует, как может выглядеть скорая помощь будущего. С помощью экранов и высокоскоростного интернета врач из больницы может контролировать состояние пациента / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

27 января в столице прошла конференция «Телеком и медицина». Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как технологии помогают бороться с болезнями.

На мультимедийном экране — цифровая модель скорой помощи. Локация напоминает высокотехнологичную лабораторию, где многочисленные датчики следят за состоянием пациента. Следующий кадр — виртуальная модель хирургического кабинета, где доктор удаленно контролирует операцию. Все это — представление мировой телекоммуникационной компании о медицине будущего.

— С помощью высокоскоростного интернета врач из поликлиники подключается и через монитор наблюдает за состоянием пациента в скорой помощи, дает указания фельдшерам. Из облачного хранилища доктор загружает медкарту пациента, — объясняет старший эксперт по маркетингу компании Павел Сиротинкин. — Когда пациента привезут в больницу, медик уже будет знать его данные. Это сэкономит драгоценные минуты.

Москва — лидер использования технологичных сервисов в здравоохранении, уверена руководитель комитета «Пациентоориентированная телемедицина» Всероссийского союза пациентов Ирина Каргальская.

— Столица первой в мире создала телемедицинский центр, где операторы дают рекомендации пациентам с COVID-19 на домашнем лечении, — утверждает Каргальская.

Еще одна телемедицинская разработка принадлежит сотрудникам Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Минздрава. Они создали сервис для дистанционной групповой реабилитации пациентов с осложнениями после коронавируса.

— Дома, перед экраном, пациенты выполняют инструкции медика. За год сервис используют более трех тысяч человек, 35 процентов из них старше 65 лет, — добавила Каргальская.

Диагностировать внутренние патологии, в том числе поражение легких при COVID-19, столичным медикам помогают алгоритмы компьютерного зрения на основе искусственного интеллекта.

— Эти технологии определяют наличие патологии во внутренних органах человека по медицинским изображениям, — говорит председатель совета директоров Национального телемедицинского агентства Михаил Натензон. — Искусственный интеллект повышает точность диагностики. В 2021 году программа обработала более трех миллионов изображений из всех поликлиник Москвы.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2021 году в столице провели более 171 тысячи высокотехнологичных операций. Из них 22,8 процента — это помощь в области сердечно-сосудистых заболеваний, 21,22 процента — в сфере онкологии. Более 37 тысяч оперативных вмешательств столичные медики провели в области травматологии и ортопедии. С 2011 года число высокотехнологичных операций выросло почти в 5 раз.

ЦИТАТА

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— С 2022 года мы в полном объеме переводим детские поликлиники на работу исключительно с электронной медицинской картой. Больше в детских поликлиниках не будет никаких картохранилищ, бумажных карт с огромной кучей вклеенных в них разноформатных бумажек с неразборчивым почерком. Карту будет нельзя потерять, она не сможет выцвести. Карта всегда у вас будет под рукой со всем объемом информации по маленькому пациенту.

Читайте также:
Медицина помощь Технологии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Андрей Казаков
Андрей Казаков

По методичке доктора Геббельса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первой жертвой стала правда

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Нас всех посчитали

Никита Миронов
Никита Миронов

Во всем виновата «Маленькая страна»

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Нашим противникам до победы далеко

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Парадоксальные результаты

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отличительные черты номинантов

Все мнения
О проекте