Тридцать миллионов книг взяли за год в библиотеках Подмосковья
Около тридцати миллионов книг взяли жители Московской области в библиотеках региона за прошлый год, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на минкультуры области.
— Жители Подмосковья взяли порядка тридцати миллионов книг в библиотеках за 2021 год. Это на семь миллионов больше, чем годом ранее, — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.
Она отметила, что количество читателей подмосковных библиотек увеличилось на 14 процентов по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 миллиона человек.
Чаще всего жители Московской области брали книги о Гарри Поттере, произведения Пушкина, Носова, Достоевского.
Также жители региона с удовольствием посещают различные мероприятия, которые проходят в подмосковных библиотеках. Среди них выставки, тематические вечера, мастер-классы.
До этого сообщалось, что москвичи оформили свыше 10 тысяч единых читательских билетов за первые два месяца текущего года. Электронный документ принимают в каждой библиотеке столицы, посетителю достаточно показать штрихкод с номером ЕЧБ.