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Тридцать миллионов книг взяли за год в библиотеках Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Тридцать миллионов книг взяли за год в библиотеках Подмосковья
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около тридцати миллионов книг взяли жители Московской области в библиотеках региона за прошлый год, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на минкультуры области.

— Жители Подмосковья взяли порядка тридцати миллионов книг в библиотеках за 2021 год. Это на семь миллионов больше, чем годом ранее, — сообщила вице-губернатор Ирина Каклюгина.

Она отметила, что количество читателей подмосковных библиотек увеличилось на 14 процентов по сравнению с 2020 годом и составило 1,7 миллиона человек.

Чаще всего жители Московской области брали книги о Гарри Поттере, произведения Пушкина, Носова, Достоевского.

Также жители региона с удовольствием посещают различные мероприятия, которые проходят в подмосковных библиотеках. Среди них выставки, тематические вечера, мастер-классы.

До этого сообщалось, что москвичи оформили свыше 10 тысяч единых читательских билетов за первые два месяца текущего года. Электронный документ принимают в каждой библиотеке столицы, посетителю достаточно показать штрихкод с номером ЕЧБ.

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