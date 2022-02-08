Жители Москвы с декабря 2021 года оформили более 10 тысяч единых читательских билетов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Почти за два месяца жители Москвы оформили более 10 тысяч единых читательских билетов (ЕЧБ). Об этом сообщили на официальном сайте мэра города.

Электронный документ принимают в каждой библиотеке столицы, гражданину достаточно показать штрихкод с номером ЕЧБ.

— В современных условиях очень важно иметь возможность получать как можно больше услуг и сервисов онлайн. И оформление единого читательского билета не исключение. Был запрос от москвичей, и он успешно исполнен. В библиотеки Москвы как раз поступили новинки детской литературы и книги лауреатов литературных премий, приглашаем с ними познакомиться, — уточнил генеральный директор государственного бюджетного учреждения культуры «Мосразвитие» Тимур Вахитов. Его слова передает официальный сайт мэра Москвы.

20 декабря заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что ранее для получения ЕЧБ требовалось личное посещение библиотеки. По словам заммэра, после внедрения нового сервиса можно говорить о завершении основного этапа цифровизации столичной библиотечной сети.

Воспользоваться сервисом оформления ЕЧБ могут жители столицы, имеющие стандартную или полную учетную запись на mos.ru.

ЕЧБ открывает доступ к фондам всех 440 московских библиотек, которые в общей сложности насчитывают более 14 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, журналов и газет.