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Москвичам предложили выбрать имена ягнятам, родившимся в центре «Городская ферма»

Георгий Соланович

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Москвичам предложили выбрать имена ягнятам, родившимся в центре «Городская ферма»
Фото: www.instagram.com/gorodskaya_ferma / Официальный аккаунт «Городской фермы» на ВДНХ
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Москвичам предложили придумать имена трем ягнятам, родившимся в семейно-образовательном центре «Городская ферма» на ВДНХ. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Там уточнили, что на городской ферме появились на свет два мальчика и одна девочка. Голосование проходит в официальном аккаунте ВДНХ в Instagram. Конкурс начался 16 февраля и продлится до 20 числа месяца. Шесть самых популярных среди интернет-пользователей имен объявят 21 февраля.

Ягнята родились в конце января 2022 года. Всего на «Городской ферме» содержатся более 100 животных: коровы, овцы, козы, альпака, еноты, кролики и множество видов птиц, передает официальный сайт мэра Москвы.

В Центре реабилитации Департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы диким животным оказывают необходимую помощь и, по возможности, стараются найти новый дом. Сейчас там обитают около 600 зверей и птиц: еноты, совы, лисы, черепахи и другие. «Вечерняя Москва» рассказывает, как работает московский Центр реабилитации диких животных.

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