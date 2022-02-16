Эндокринолог назвала главную опасность «омикрона» при диабете

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Врач-эндокринолог, диетолог Ольга Павлова рассказала, как «омикрон» сказывается на пациентах с сахарным диабетом.

Она отметила, что высокий уровень сахара в крови повреждает внутреннюю стенку сосудов, из-за чего ухудшается системное кровообращение, а кровь становится густой, как сироп. Сахар повреждает оболочки нервов и приводит к развитию полинейропатии.

— «Омикрон» повреждает сосуды и нервы. Возникает чувство, что горит кожа, ползают мурашки, изменяются ощущения кожи, вкус и обоняние. Возникают панические атаки и нарушения сна. У человека при диабете сахар и так повреждает нервы и сосуды, вирус тоже бьет по тем же мишеням. В результате мы получаем повреждение намного выше. Это главная опасность. Риски тромбозов становятся выше, — объяснила врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Врач подчеркнула необходимость немедленного обращения к врачу, если пациент с диабетом обнаружил у себя симптомы ОРВИ. Для профилактики вируса нужно следить за уровнем сахара и за давлением, правильно питаться, пить необходимое количество воды и двигаться как можно больше:

— При лечении «омикрона» нельзя постоянно лежать — как в момент заболевания, так и в реабилитации. Двигаться нужно, гулять вокруг дома, гимнастику делать, и нагрузку нужно увеличивать.

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