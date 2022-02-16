Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств пройдет в Подмосковье

Фото: Наталья Нечаева / Вечерняя Москва

Международный фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок Равноапостольного Николая Японского» проведут в Пушкине, сообщает портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подобные соревнования проходят в Пушкине с 2011 года, за все это время в них приняли участие более тридцати тысяч спортсменов из разных стран. Более того, начиная с 2016 года в фестивале могут принять участие и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Стало известно, что в этом году участники соревнований смогут посостязаться в шестнадцати видах спорта и единоборств. Болельщики смогут следить за спортивным фестивалем по ТВ, радио и в сети Интернет.

В соревнованиях примут участие представители разных регионов России и 13 стран. Всего будет разыграно более 600 комплектов наград.

До этого фестиваль интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры» прошел в Подмосковье. Мероприятие проходит каждый год в городах России и по разным видам спорта.