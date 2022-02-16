Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД: Законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора отражает потребности всей страны

Михаил Алимов

Город
Депутат МГД: Законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора отражает потребности всей страны
Фото: duma.mos.ru

Законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора, принятый Госдумой в первом чтении, отражает потребности всех жителей страны. Об этом в среду, 16 февраля, заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Мы должны пресечь сброс отходов с транспортных средств в непредназначенных для этого местах: лесах, на обочинах дорог, около водоемов и на иных природных территориях. Подобные правонарушения совершаются, как правило, в ночное время либо в удаленных местах с использованием автомобилей типа «Газель», мусоровозов и самосвалов. Масштаб проблемы поражает, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, властям приходится тратить миллионы рублей на очистку нелегальных свалок. Так, Минприроды выявило в России более двух тысяч объектов, наносящих вред окружающей среде. Среди них множество нелегальных свалок. Отмечается, что в рамках проекта «Чистая страна» необходимо ликвидировать 111 таких объектов.

Депутат сообщил, что санкции за незаконный выброс мусора составляют 1–2 тысячи рублей для гражданина, чего совершенно недостаточно. Власти тратят намного больше средств, чтобы убрать их. Убрать один контейнер с нелегально выброшенным мусором стоит около 10 тысяч рублей. Не хватает для этого ни средств, ни личного состава полиции, уверен Козлов.

— Пока санкции за выброс нескольких тонн мусора в лесу минимальные, соблазн слишком велик поступать так и дальше. А из бюджетов всех уровней придется выделять колоссальные суммы, чтобы ликвидировать ущерб. Необходимо комплексно поставить заслон этой проблеме. Только так мы сможем полноценно реализовать реформу ТКО, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Московская область повысит штрафы за невывоз мусорных отходов в десять раз: до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку. Списывать с региональных операторов их будут автоматически.

Читайте также:
Депутаты Мосгордума Штрафы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте