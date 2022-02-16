Депутат МГД: Законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора отражает потребности всей страны

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Законопроект о новых санкциях за нелегальный сброс мусора, принятый Госдумой в первом чтении, отражает потребности всех жителей страны. Об этом в среду, 16 февраля, заявил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

— Мы должны пресечь сброс отходов с транспортных средств в непредназначенных для этого местах: лесах, на обочинах дорог, около водоемов и на иных природных территориях. Подобные правонарушения совершаются, как правило, в ночное время либо в удаленных местах с использованием автомобилей типа «Газель», мусоровозов и самосвалов. Масштаб проблемы поражает, — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

По его словам, властям приходится тратить миллионы рублей на очистку нелегальных свалок. Так, Минприроды выявило в России более двух тысяч объектов, наносящих вред окружающей среде. Среди них множество нелегальных свалок. Отмечается, что в рамках проекта «Чистая страна» необходимо ликвидировать 111 таких объектов.

Депутат сообщил, что санкции за незаконный выброс мусора составляют 1–2 тысячи рублей для гражданина, чего совершенно недостаточно. Власти тратят намного больше средств, чтобы убрать их. Убрать один контейнер с нелегально выброшенным мусором стоит около 10 тысяч рублей. Не хватает для этого ни средств, ни личного состава полиции, уверен Козлов.

— Пока санкции за выброс нескольких тонн мусора в лесу минимальные, соблазн слишком велик поступать так и дальше. А из бюджетов всех уровней придется выделять колоссальные суммы, чтобы ликвидировать ущерб. Необходимо комплексно поставить заслон этой проблеме. Только так мы сможем полноценно реализовать реформу ТКО, — резюмировал он.

До этого сообщалось, что Московская область повысит штрафы за невывоз мусорных отходов в десять раз: до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку. Списывать с региональных операторов их будут автоматически.