Бочкарев: Около четырех миллионов «квадратов» недвижимости введут на территории бывших промзон

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, улица Адмирала Макарова, 6 Карта всех событий

В столице на территориях бывших промзон в 2022 году введут в эксплуатацию 90 объектов общей площадью свыше 3,8 миллиона квадратных метров. Об этом в среду, 16 февраля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В текущем году на территории бывших промзон планируем ввести 90 объектов различного назначения общей площадью более 3,8 миллиона квадратных метров, в том числе социальную инфраструктуру: школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта. Часть этих объектов построят инвесторы, также они введут на этих территориях около 1,6 миллиона квадратных метров жилья, — рассказал он.

По его словам, в первом квартале 2022 года завершится проект реорганизации участка промзоны «Братцево» на севере столицы. Он находится по адресу улица Адмирала Макарова, владение 6. На месте бывшей промзоны появится ЖК на две тысячи квартир. Его планируют выполнить в едином архитектурном стиле. Работы должны завершить во втором квартале текущего года.

— Мы проводим редевелопмент промзоны «Братцево» с сохранением и развитием научно-производственной функции территории. Сегодня здесь создан целый научный кластер: технопарк, инжиниринговый центр, опытная учебно-научная экспериментальная приборная база, учебный центр. Кроме того, мы построили здесь торговую галерею и создали новое общественное пространство — благоустроенную набережную Головинского канала, — сообщил генеральный директор концерна «Крост» Алексей Добашин.

Накануне сообщалось, что территорию ОЭЗ «Технополис «Москва» расширят. В нее войдет часть бывшей промзоны «Южный порт». Правительство города выделит на приобретение прав аренды 615,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.