Песков заявил, что Россия не имеет отношения к DoS-атакам на Украине

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Сайт Минобороны Украины подвергся DoS-атаке, которая продолжается до сих пор. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным министерства, атака максимально нагружает сервер, с помощью которого работает сайт.

В ведомстве уточнили, что хакеры нашли уязвимые места в коде сайта.

— Наши специалисты, понимая, что сайт может быть подвергнут не только другим аналогичным DoS-атакам, но и DDoS-атакам, направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США, — говорится в сообщении.

В минобороны страны подытожили, что в ближайшее время сайт может быть недоступен.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Россия не имеет отношения «ни к каким DoS-атакам», в том числе на Украине. Он уточнил, что в Кремле не располагают информацией по этому поводу, передает РИА Новости.

16 февраля представители американской разведки заявили, что «связанные с Россией» хакеры якобы проникли в значимые украинские компьютерные сети с целью нарушить их работу в случае военного конфликта. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на данные разведки США.

По мнению анонимного источника, Россия «предпримет попытки нарушить работу важных объектов на Украине, которые отвечают за транспорт и электроснабжение».

По данным неназванного чиновника, Штаты работают с Украиной, чтобы усилить ее кибербезопасность.